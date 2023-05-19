В реальной жизни артист не такой, каким хочет казаться на своих выступлениях.

Артист-путинист Филипп Бедросович Киркоров недавно поразил публику результатами пластических операций. Он "пришил" себе стальной пресс, подтянул лицо, а также появился перед фанатами с новой прической. Но шикарные волнистые локоны оказались всего лишь париком - в реальности немолодой музыкант лысеет.

В сети ранее показывали его залысины и неаккуратные клочки волос на затылке. Запечатлели "не при параде" его в больнице после очередного хирургического вмешательства.

Сегодня он появился в Instagram-stories в кепке, показав свою неопрятную прическу.

Видео дня

Музыкант сообщил, что сейчас он отдыхает в Риме. Чтобы спрятаться от пекучего солнца, он надел теннисную кепку, под которой отлично видно, что реальное состояние волос Киркорова далеко не такое, как он демонстрирует на своих концертах.

Артист-путинист, которого много где недолюбливают за поддержку кровожадной войны, показал, как бросил монетку в здешний фонтан, чтобы снова вернуться.

Чем занимается Филипп Киркоров

Музыкант сейчас живет и работает в России. Время от времени он выезжает за границу, но выступления в других странах практически не проводит - не везде его готовы видеть после того, как РФ напала на Украину, а Киркоров поддержал кровопролития.

РосСМИ сообщают, что на территории страны-агрессора доходы музыканта существенно упали, поэтому он всеми путями старается удержаться на олимпе славы, чтобы зарабатывать хоть что-то.

Напомним, в сети показали Киркорова после операции, где он с трудом передвигается.

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