Это произошло после теракта в "Крокус Сити Холл".

Российский певец Филипп Киркоров, поддержавший геноцид украинского народа, внезапно покинул страну-агрессора. После теракта в "Крокус Сити Холл" его заметили в Баку.

Сообщается, что в Баку он прилетел в сопровождении своих охранников. Причина его отъезда из России пока неизвестна.

Стоит отметить, что Филипп Киркоров выразил соболезнования семьям погибших в результате теракта в "Крокусе". Он сказал, что "Крокус Сити Холл" для артистов - второй дом, в который пришли нелюди.

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Интересно, что Киркоров назвал нелюдями злоумышленников, устроивших теракт в Москве, а вот российских оккупантов, которые ежедневно убивают украинцев и оккупируют территории он так не называет.

Более того, Киркоров всячески поддерживает убийц украинского народа и даже приезжает к ним на передовую, чтобы поднять их боевой дух.

Напомним, ранее известный украинский певец высказался о Киркорове. Он говорит, что Киркоров продался за деньги.

"Киркоров абсолютно не чувствует реальности и руководствуется, скорее всего, только финансовой выгодой", - сказал Карпенко.

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