Певица уехала отдыхать с мужем и детьми.

Украинская певица Ирина Федишин отдыхает на Мальдивах. Она является активным пользователем социальных сетей, поэтому регулярно показывает снимки, сделанные на популярном курорте.

Ирина с мужем воспитывает двоих детей - старшего сына Юрия и младшего сына Олега. Певица опубликовала снимок с младшим ребенком в Инстаграм и коротко написала: "Мое солнышко".

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"Два божьих коровки! Вы идеальная мама, невероятный человек! Хорошего Вам отдыха, люблю", "Какое же тепло от вас идет? Гордость ваша, поддержка, сила, ваши крылья, очень люблю", "Хорошего отдыха и положительного дня", "Вы классные", - пишут в комментариях поклонники.

Отметим, украинская певица Ирина Федишин вместе со своей семьей наслаждается отдыхом на Мальдивах и радует фолловеров яркими фото из отпуска. 35-летняя артистка накануне призналась, что отправится на Мальдивы - это была ее давняя мечта.

Напомним, недавно украинская певица Федишин очаровала семейным фото с отдыха на Мальдивах. На снимке Федишин с мужем и сыновьями лежат на песке.

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