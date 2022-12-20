Саша Погорелова сыграла роль в клипе Дантеса на песню "Теперь тебе 30".

Саша Погорелова - участница 12 сезона шоу "Холостяк" с Алексом Топольским - снялась в клипе украинского музыканта Владимира Дантеса. Она появилась в клипе "Теперь тебе 30".

Известно, что клип на песню "Теперь тебе 30" вышел еще в 2019 году. Погорелова сыграла роль девушки, которая преследовала не готового ко взрослой жизни Дантеса.

В кадре девушка появилась в леопардовом платье. Рядом с ней были еще две девушки, сыгравшие ту же роль.

Отметим, сейчас Александра Погорелова борется за сердце Алекса Топольского. Девушка считается одной из фавориток, ведь ей главнй герой "Холостяка" уделяет много внимания. К слову, именно с ней у него состоялся первый взрослый поцелуй.

Напомним, ранее Владимир Дантес выпустил клип на песню "NOT A REFUGEE". В видеоработе артист использовал личные кадры и показал видеоролики, снятые подписчиками. Также в новом клипе он показал свою возлюбленную Дашу Кацурину.

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