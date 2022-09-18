47-летняя актриса следит за своим телом и занимается спортом.

Звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория показала фигуру в купальнике. Актриса сверкнула стройным телом и показала результат работы над собой. 47-летняя Лонгория регулярно "убивается" в спортзале и не стесняется хвастаться результатом тренировок.

На своей странице в Instagram она разместила новое фото, на котором позировала в черном купальнике.

Для отдыха Лонгория выбрала кроп-топ и плавки. Наряд подчеркнул "стальной" пресс актрисы. В описании к снимку звезда "Отчаянных домохозяек" рассказала, что она пытается понежиться в последние теплые деньки.

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В комментариях пользователи написали немало комплиментов и отметили, что Лонгория явно не зря так упорно работает над своим телом. Актриса воспитывает четырехлетнего сына, продолжает развивать карьеру и занимается бизнесом. При этом она находит время на тренировки.

Напомним, ранее стало известно, что солист Imagine Dragons развелся с женой. Их брак давно "трещал" по швам.

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