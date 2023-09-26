Знаменитость тяжело это переживает.

Украинская певица, модель и волонтер Даша Астафьева поделилась с поклонниками печальной новостью - умер ее домашний любимец. По словам знаменитости, его убили ветеринары.

Так, 25 сентября не стало любимой собаки Даши - Чичи. В инста-сториз она рассказала, что обследовала любимца в ветеринарной клинике Долецкий, однако, по ее словам, врачи сделали только хуже.

"Сегодня нашего Чичу убили в ветклинике. Пока я не могу об этом говорить. Но впоследствии я это докажу и хочу рассказать всем. Люди которые это сделали – изверги. Случилась ужасная ситуация халатного и жестокого отношения к члену нашей семьи. Если вы являетесь пациентами этого учреждения, срочно прекратите пользоваться их услугами. Это убийцы. Вся команда", - поделилась Астафьева.

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Астафьева очень болезненного отреагировала на смерть собаки, так как всегда называла Чичу своим сыном. Она добавила, что доверила своего ребенка друзьям, но и им было все равно на него.

Напомним, ранее Даша Астафьева довела сеть до слез трогательными словами о военных.

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