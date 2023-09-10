Певица обратилась к фанатам с просьбой.

Блогерша и волонтер Даша Астафьева опубликовала на своей странице в Instagram новый пост, в котором рассказала о военных. Своим заявлением звезда хочет привлечь внимание людей к тем, кто защищает Украину.

"Не отводите от военных глаз. Когда я начала дружить с воинами, то открыла для себя какой-то совершенно новый вид человеческих отношений. Нет, я всегда высоко оценивала дружбу и настоящую близость между людьми. Я умею быть спокойной поддержкой и глупой веселушкой, советчицей и молчаливой опорой. Но лишь общаясь с военными, я открыла скрытые глубины эмпатии", - пояснила Астафьева.

По словам певицы, во время общения с военными можно увидеть их настоящие эмоции. Астафьева подчеркнула, что людей, защищающих нашу страну, оскорбляет, когда другие избегают их взглядом.

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"Контакт с людьми, которые защищают наши жизни, другой, вы понимаете. Ты чувствуешь огромную благодарность, видишь те смущенные глаза, которые они опускают со словами: "Даша, ты что. Это же наша работа". Ты радуешься каждой собранной банке как бешеный, потому что знаешь, что эти деньги помогут реальным людям, которых ты обнимала, от которых ждешь сообщения: "Живой". Ты прислушиваешься к каждому совету, стараешься ухватить каждое слово, потому что опытом с тобой делится цвет нации - лучшие люди современной Украины, которые пишут историю. Ты, гуляя по улице, ждешь, чтобы на тебя посмотрел военный, и ты поблагодаришь его, потому что знаешь, как воинов оскорбляет наше испуганное избегание. Ты рядом с ними чувствуешь такой заряд и мотивацию, такую энергию, что решаешься на поступки, которые раньше тебя пугали", - добавила артистка.

Она заявила, что трудные времена обнажают чувства, поэтому люди должны не бояться нежных проявлений. Кто-то может хотеть обнять воина, ведь потерял близкого человека на фронте. А кто-то, объяснила Астафьева, может чувствовать вину и хотеть извиниться. По словам звезды, все такие проявления вполне нормальные, ведь это - обнажение эмоций.

"Но не отводите глаз. Попробуйте открыться - у вас там такая бездна эмпатии, вот увидите", - резюмировала блогерша.

В комментариях фаны поблагодарили звезду. Они признали, что ее слова заставили рыдать. Также комментаторы пишут:

"Даша, спасибо, до слез... как же важно об этом говорить"

"Всегда такие уместные, меткие, сильные и нужные слова"

"Подписываюсь под каждым словом".

Напомним, Астафьева начала волонтерить еще в начале полномасштабной войны РФ против Украины. Она поддерживает защитников и осуждает звезд, сбежавших за границу или же внезапно решивших "переобуться". За это, в частности, ее заблокировали Потап и Лобода.

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