Она заявила, что это один из методов российской пропаганды.

Украинская певица Джамала прокомментировала то, что в России ее объявили в розыск якобы за "фейки против российской армии". По ее словам, ее это не удивило.

"Честно говоря, меня ничего не удивляет. Это тот же метод, который использует российская пропаганда. Ложь, ложь, ложь", - сказала она в комментарии Sky News.

Она добавила, что объявлять ее в розыск было бессмысленно, потому что она не скрывает свое местонахождение. На своей странице в Instagram она отмечает геолокацию.

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"Три дня назад я была в Вашингтоне. Пять дней назад я была в Париже. Вы можете найти всю информацию обо мне", - говорит Джа.

Однако, как призналась артистка, такие новости из России - стресс для ее семьи.

"Это такой стресс для моей семьи, для моих родителей, детей. И я волнуюсь за них", - подытожила певица.

Напомним, Джамалу объявили в розыск в России в середине октября 2023 года. А уже в ноябре ее заочно арестовали. Стоит отметить и то, что в 2022 году Джамале, как и многим другим украинским артистам, запретили въезд в Россию на 50 лет.

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