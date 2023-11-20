Она уже успела отреагировать на эту новость.

Известную украинскую певицу, победительницу "Евровидения-2016" Джамалу объявили в розыск в России. Как сообщают российские СМИ, ее обвиняют в "фейках против российской армии", однако официальной информации по этому поводу нет.

Отмечается, что Джамалу объявили в розыск в середине октября 2023 года. А уже в ноябре ее заочно арестовали.

Стоит отметить и то, что в 2022 году Джамале, как и многим другим украинским артистам, запретили въезд в России на 50 лет.

Видео дня

Сама артистка очень лакончино отреагировала на данную новость. На своей странице в Instagram она опубликовала фото из Австралии, добавила скриншот новости о своем розыске и поставила эмодзи в виде фейспалма.

Чем известна Джамала

Джамала - известная украинская певица и победительница Евровидения-2016. Она выступила на конкурсе с песней "1944", посвященной российско-украинской войне и незаконной аннексии Крыма.

Многие годы Джа живет в Украине, в Киеве. Однако после полномасштабного российского вторжения ей пришлось выехать с двумя детьми. Кроме того, во время обстрелов пострадала кофейня ее супруга.

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