Известную украинскую певицу, победительницу "Евровидения-2016" Джамалу объявили в розыск в России. Как сообщают российские СМИ, ее обвиняют в "фейках против российской армии", однако официальной информации по этому поводу нет.
Отмечается, что Джамалу объявили в розыск в середине октября 2023 года. А уже в ноябре ее заочно арестовали.
Стоит отметить и то, что в 2022 году Джамале, как и многим другим украинским артистам, запретили въезд в России на 50 лет.
Сама артистка очень лакончино отреагировала на данную новость. На своей странице в Instagram она опубликовала фото из Австралии, добавила скриншот новости о своем розыске и поставила эмодзи в виде фейспалма.
Чем известна Джамала
Джамала - известная украинская певица и победительница Евровидения-2016. Она выступила на конкурсе с песней "1944", посвященной российско-украинской войне и незаконной аннексии Крыма.
Многие годы Джа живет в Украине, в Киеве. Однако после полномасштабного российского вторжения ей пришлось выехать с двумя детьми. Кроме того, во время обстрелов пострадала кофейня ее супруга.