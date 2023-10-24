Он сказал, что без помощи гражданских, они бы уже давно проиграли в войне.

Украинский хореограф и военный ВСУ Дмитрий Дикусар вышел на связь с поклонниками и написал очень эмоциональный пост.

Сегодня, 24 октября, он празднует свой день рождения на фронте. В честь праздника артист решил поделиться своими мыслями.

На своей странице в Instagram он написал, что видел два разных мира. По его словам, они как будто рядом, но между ними "пропасть".

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"Когда вы видите военных, не опускайте глаза! Поздоровайтесь или улыбнитесь. Никому не нужно, чтобы вы эмоционировали, достаточно просто уважения и продолжения поддержки защищающих вас людей! Только адресно и с умом. Я давно осознал, что без помощи обычных гражданских, мы бы давно проиграли. Просто не уставайте и берегите себя. Без вас нам конец", - поделился Дикусар.

Он добавил, что сейчас чувствует себя счастливым человеком, потому что окружен прекрасными людьми, которые дарят ему любовь и доверие.

"Тем, кто интересовался… Нет, я еще не "наигрался" в войну. Вернусь только после победы", - добавил Дмитрий.

Напомним, ранее Шоптенко рассказала о Дикусаре, служащем в ВСУ. Хореограф отметила, что не удивилась, когда узнала, что ее бывший избранник ушел на фронт.

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