Если раньше Сабуров просто отмалчивался о войне в Украине, то сейчас он попал в скандал.

Российский комик Нурлан Сабуров сейчас активно дает концерты в США. Едва не на каждом его выступление эмигранты задают один и тот же вопрос: "Что ты думаешь о войне в Украине?"

При этом комик постоянно отмалчивается. Однажды он лишь сказал, что у него есть семья, за которую он переживает, поэтому кровопролитие в нашей стране он не будет комментировать.

Во время последнего выступления вновь не обошлось без вопросов об Украине. К Сабурова подошла девушка в белом платье с красными пятнами, которое символизирует убитых оккупантами украинок.

"Извините, это месячные?" - сказал Сабуров.

И если российская аудитория восприняла эту неудачную шутку с юмором, то украинские знаменитости раскритиковали Сабурова в пух и прах.

"Шутка про месячные в твоем говноспиче окончательно убила в тебе человека. А мужика там и не было", - написала Даша Астафьева.

А вот Маша Ефросинина обнародовала переписку с активисткой, которая присутствовала на митинге перед концертом Сабурова. Девушка рассказала, что россияне, живущие в США, показывали им средний палец, когда им пытались донести правду о войне в Украине.

Напомним, ранее девушку с украинским флагом не пустили на концерт комика Сабурова.

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