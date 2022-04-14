Российский комик Нурлан Сабуров сейчас активно дает концерты в США. Едва не на каждом его выступление эмигранты задают один и тот же вопрос: "Что ты думаешь о войне в Украине?"
При этом комик постоянно отмалчивается. Однажды он лишь сказал, что у него есть семья, за которую он переживает, поэтому кровопролитие в нашей стране он не будет комментировать.
Во время последнего выступления вновь не обошлось без вопросов об Украине. К Сабурова подошла девушка в белом платье с красными пятнами, которое символизирует убитых оккупантами украинок.
"Извините, это месячные?" - сказал Сабуров.
И если российская аудитория восприняла эту неудачную шутку с юмором, то украинские знаменитости раскритиковали Сабурова в пух и прах.
"Шутка про месячные в твоем говноспиче окончательно убила в тебе человека. А мужика там и не было", - написала Даша Астафьева.
А вот Маша Ефросинина обнародовала переписку с активисткой, которая присутствовала на митинге перед концертом Сабурова. Девушка рассказала, что россияне, живущие в США, показывали им средний палец, когда им пытались донести правду о войне в Украине.
Напомним, ранее девушку с украинским флагом не пустили на концерт комика Сабурова.