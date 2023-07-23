Дниэль Салем показался с оружием в руках / instagram.com/daniel_jihad_salem

Украинский телеведущий и военный Даниэль Салем с начала полномасштабного российского вторжения защищает Украину на фронте. Он часто делится с поклонниками кадрами с передовой.

В этот раз он показал, как разбирал новый пулемет. К этому видео он добавил забавную подпись:

"Все что вам нужно знать о моих отношениях. Это Диана…"

Видео дня
Салем показался с оружием в руках / Скриншот Instagram

Пользователи сети с юмором восприняли пост Салема и принялись комментировать его отношения с новой "избранницей". В комментариях они написали, что Диана очень сладкая.

  • "Пусть тебя и твою красотку бережет Бог"
  • "Сладкая Диана"
  • "Когда хочешь быть на месте Дианы"
  • "Строгая такая, но красивая"
  • "Правильно. Личная жизнь - это личная жизнь, она никого не касается"
  • "У вас хорошие отношения с оружием"

Напомним, недавно стало известно, что Даниэль Салем разводится с женой после 17 лет брака. Они с женой Марией еще до 24 февраля 2022 года задумывались о расторжении брака и даже подавали документы, но потом бракоразводный процесс был поставлен на паузу. 

По его словам, в их отношениях была ревность, которая негативно отразилась на их браке.

Вас также могут заинтересовать новости: