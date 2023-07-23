Украинский телеведущий и военный Даниэль Салем с начала полномасштабного российского вторжения защищает Украину на фронте. Он часто делится с поклонниками кадрами с передовой.
В этот раз он показал, как разбирал новый пулемет. К этому видео он добавил забавную подпись:
"Все что вам нужно знать о моих отношениях. Это Диана…"
Пользователи сети с юмором восприняли пост Салема и принялись комментировать его отношения с новой "избранницей". В комментариях они написали, что Диана очень сладкая.
- "Пусть тебя и твою красотку бережет Бог"
- "Сладкая Диана"
- "Когда хочешь быть на месте Дианы"
- "Строгая такая, но красивая"
- "Правильно. Личная жизнь - это личная жизнь, она никого не касается"
- "У вас хорошие отношения с оружием"
Напомним, недавно стало известно, что Даниэль Салем разводится с женой после 17 лет брака. Они с женой Марией еще до 24 февраля 2022 года задумывались о расторжении брака и даже подавали документы, но потом бракоразводный процесс был поставлен на паузу.
По его словам, в их отношениях была ревность, которая негативно отразилась на их браке.