Он опубликовал забавный пост в соцсетях.

Украинский телеведущий и военный Даниэль Салем с начала полномасштабного российского вторжения защищает Украину на фронте. Он часто делится с поклонниками кадрами с передовой.

В этот раз он показал, как разбирал новый пулемет. К этому видео он добавил забавную подпись:

"Все что вам нужно знать о моих отношениях. Это Диана…"

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Пользователи сети с юмором восприняли пост Салема и принялись комментировать его отношения с новой "избранницей". В комментариях они написали, что Диана очень сладкая.

"Пусть тебя и твою красотку бережет Бог"

"Сладкая Диана"

"Когда хочешь быть на месте Дианы"

"Строгая такая, но красивая"

"Правильно. Личная жизнь - это личная жизнь, она никого не касается"

"У вас хорошие отношения с оружием"

Напомним, недавно стало известно, что Даниэль Салем разводится с женой после 17 лет брака. Они с женой Марией еще до 24 февраля 2022 года задумывались о расторжении брака и даже подавали документы, но потом бракоразводный процесс был поставлен на паузу.

По его словам, в их отношениях была ревность, которая негативно отразилась на их браке.

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