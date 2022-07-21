Актриса раскрыла подробности своего заболевания.

Британская актриса Эмилия Кларк, которая обрела популярность после роли Дейенерис Таргариен в телесериале "Игра престолов", поделилась подробностями своей болезни.

Об этом сообщает Variety.

По словам звезды, в 2011 году у нее обнаружили аневризм. Тогда она была вынуждена прервать съемки в сериале "Игра престолов", так как ей потребовалась госпитализация. Но позже она таки вернулась к работе и была занята съемками еще два года, пока вновь не оказалась на больничной койке.

Кларк рассказала, что ей сделали операцию - удалили часть мозга.

"Это чудо, что я могу говорить, членораздельно, и жить своей жизнью абсолютно нормально без каких-либо последствий. Я отношусь к очень, очень, очень небольшому проценту людей, которые смогли это пережить", – сказала Кларк.

После восстановления Кларк основала благотворительную организацию, где собирает деньги на помощь людям, страдающим от подобных болезней.

Напомним, ранее "Мать драконов" Эмилия Кларк завела тайные отношения с кудрявым красавцем.

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