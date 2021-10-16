Певица анонсировала сюрпризы для поклонников.

Опальная певица Ани Лорак, которая недавно перенесла концерты в российских городах, заинтриговала поклонников.

Звезда написала в Instagram, что октябрь будет полон сюрпризов. Уже на следующей недели фанов ждет много важных новостей, которыми ей не терпится поделиться.

"Не пропустите", - говорит Лорак.

Такой пост она сопроводила новой фотографией, на которой предстала в облегающем блестящем платье с оголенной спиной. Также Лорак сделала волнистые локоны, которые заколола несколькими заколками, и нанесла яркий макияж с акцентом на красные губы.

"Ух, с нетерпением ждем", "Вау", "Я уверена, это будет бомба", "Жду твой новый альбом. Думаю, это будет круто", "Королева красоты", "Какая же вы красивая", "Шикарная Дива", - пишут пользователи сети.

Читайте такжеПугачева "прокололась" с нарядом на дне рождения (фото)Напомним, ранее Ани Лорак откровенно рассказала о многочисленных изменах экс-мужа.

Кто такая Ани Лорак

Ани Лорак - украинская певица, народная артистка Украины (2008). С 2014 года активно выступает в РФ. Обладательница множества российских музыкальных премий.

Представляла Украину на конкурсе песни Евровидение-2008 с песней Shady Lady и заняла второе место.

Обладательница премий "Золотой граммофон", "Певица года", "Золотая шарманка", "Человек года", "Песня года" и др., а также пяти "золотых" дисков ("Там де ти є…", "Мрій про мене", "Ані Лорак", "Smile", "Розкажи") и двух "платиновых" ("Солнце" и "15").

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Автор: Диана Могилевич