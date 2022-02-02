Музыкант рассказал, что поет колыбельные малышу и даже задумывается записать для него целый альбом.

Известный украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук признался, как рождение сына изменило его жизнь.

По словам музыканта, он стал испытывать эмоции, которых раньше не знал.

"Конечно, маленькие дети влияют на какие-либо бытовые изменения. Ну и, безусловно, появились определенные эмоции, которых я раньше не знал. Но в глобальном масштабе – с точки зрения моего отношения к жизни, все по-прежнему: люблю музыку, людей, стараюсь жить насыщенной жизнью. Просто благодаря сыну моя жизнь стала более содержательной", – признался тренер шоу "Голос страны" в интервью журналу "Теленеделя".

Вакарчук также рассказал, что поет сыну колыбельные и даже планирует записать отдельный альбом для него:

"Правда, сын еще очень маленький, чтобы выбрать, какие ему больше нравятся. Потому немного придется подождать".

Читайте также"Я поговорил и у нас завязались отношения": Вакарчук приоткрыл занавесу своей личной жизниНапомним, в мае 2021 года у Святослава Вакарчука родился первенец. Мальчика назвали Иваном в честь его дедушки.

По данным СМИ, сына певцу могла родить 39-летняя Евгения Яцута, которая была исполнительным продюсером клипа "В небо жене".

Накануне рождения малыша стало известно, что Вакарчук расстался с Лялей Фонаревой после 20 лет отношений.

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