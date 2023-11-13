Женщина больше всего переживает из-за своей мамы и детей.

Бывшая военная Евгения Эмеральд высказалась о том, что ее близкие люди не находят себе места из-за ее жизненных перипетий.

Недавно в проекте ЖВЛ Эмеральд заявила, что ее мама очень тяжело воспринимает конфликты, спровоцированные экс-мужем Евгением Стипанюком. Женщина надеется, что ее мама не будет бояться и проливать слез.

Также Евгения постоянно рассказывает маме, что очень стремится добиться справедливости.

Полицейская в декрете добавила, что после развода с бывшим мужем Стипанюком мама решила переехать к ней, чтобы помочь воспитывать внуков.

Эмеральд акцентировала внимание на том, что со старшей дочкой приходится много общаться и все объяснять. А маленькая семимесячная дочь Афина очень чувствует переживания мамы. И только недавно ребенок начал нормально спать и есть.

Последние новости о скандалах Евгении Эмеральд

Ранее Евгения Эмеральд делилась информацией о том, что ее пытались лишить жизни. Во всех бедах и конфликтах женщина обвиняет своего бывшего мужа Стипанюка. Интересно, что женщина заметила, что ее муж полностью хотел контролировать жизнь жены.

Поэтому Эмеральд решила "достучаться" до экс-нардепа Олега Ляшко, у которого охранником работал Стипанюк. Она попросила Ляшко как-то повлиять на проблему. Однако он подчеркнул, что для него приоритет - победа Украины, а все позорные обвинения женщины носят лживый характер.

Напомним, ранее Евгения Эмеральд в интервью УНИАН публично рассказала о непростых отношениях с экс-супругом, военным Евгением Стипанюком.

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