Аксессуар из Украины нежно-голубого цвета, украшенный шелковыми цветами ручной работы.

Украинский дизайнер Руслан Багинский создал шляпу для Елизаветы II, королева Великобритании приняла такой подарок. Хоть это большая редкость.

Как говорится в сюжете ТСН, ее величество пользуется услугами личного дизайнера головных уборов.

Шляпа прибыла в Британию на День Независимости Украины. В частности, и в знак благодарности за поддержку и помощь украинскому народу. Теперь все ждут, когда Елизавета II появится в нем на публике.

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Аксессуар из Украины нежно-голубого цвета, украшенный шелковыми цветами ручной работы. Передать его помогли украинские дипломаты. Королевскому двору предложили 20 эскизов, из них королева Британия выбрала именно этот.

"Очень важно для нас совместить такую знаковую модель для королевы и добавить украинские символы", - говорит Багинский.

Ранее СМИ сообщали, что королевская семья Британии решила помочь пострадавшим от войны в Украине и открыла двери своего дома. Некоторые члены семьи разместили у себя украинцев, однако информация хранится в секрете в целях безопасности.

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