По словам исполнительницы, это может быть опасно для нее и младенца.

Известная украинская певица Елена Тополя, которая ранее выступала под сценическим именем Alyosha, рассказала о сложных последствиях третьих родов.

38-летняя артистка честно призналась, что не планирует в четвертый раз становиться мамой. Причиной такого решения стало то, что во время последних родов у нее разошлись мышцы на животе. Из-за этого Елене срочно делали операцию и ставили специальную сетку. Поэтому, по словам женщины, рожать снова - это опасно для нее.

"Хотим ли мы четвертого ребенка? Я не думаю об этом, потому что во время беременности Марией у меня полностью разошлись на животе мышцы. Пришлось делать операцию, поставить специальную сетку. Я не могу физически больше рожать. Возможно, и есть какие-то варианты, но это будет очень опасно - и для меня, и для ребенка", - рассказала Тополя в интервью OBOZ.UA.

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Она также добавила, что сейчас сетка держится хорошо, однако на животе остался шрам из-за нагрузки после операции.

"Единственное, что я не побереглась после вмешательства - сразу и за руль, и в дальние поездки, и тренировки спортом начала - не смогла сидеть на месте. И получила из-за этого довольно широкий шрам на животе. Думаю теперь о татуировке или шлифовке", - подчеркнула Елена.

К слову, певица состоит в браке с Тарасом Тополей. Пара вместе более 11 лет. Звездные супруги воспитывают троих общих детей: 12-летнего сына Романа, 9-летнего сына Марка и 4-летнюю дочь Марию.

Напомним, ранее Меган Маркл рассказала о своем диагнозе, который у нее обнаружили после родов.

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