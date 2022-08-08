Кулинар раскрыл подробности своей личной жизни.

Колумбийский кулинар Эктор Хименес-Браво долгое время скрывал свою личную жизнь. Совсем недавно он впервые показал свою молодую девушку, с которой их разлучила война.

Пользователи сети после увиденных фотографий сразу же набросились на Эктора. Они уверены, что девушка еще несовершеннолетняя. Во всяком случае, так им показалось на снимкам.

При этом Хименес-Браво поспешил ответить хейтерам и заверил, что его возлюбленной не 15 лет, как ему писали в соцсетях.

"Она украинка. Когда опубликовал совместное фото, было много комментариев, что ей 15 лет. Конечно, это не так. Мы вместе уже очень долго, я не хотел афишировать отношения, потому что есть много людей, которые этого не понимают. Да, она выглядит очень молодой. Я решил выбрать украинку, потому что украинские девушки всегда молодые", - сказал Эктор в интервью "24 каналу".

Он добавил, что в начале войны они были в Колумбии, но позже Эктор решил вернуться в Украину. А девушка вместе со своей мамой отправилась в Варшаву.

"Когда я решил вернуться в Украину, любимая тоже много плакала. Но она счастлива, потому что видит, как я люблю ее родину. Она видит, что готов на все ради Украины. Многие иностранцы думают, что можно уехать и забыть то, что здесь происходит. Я не могу так. Каждый раз, когда еду в Варшаву, стараюсь немного отдыхать, забывать о войне, но не могу. Каждую минуту, когда я не здесь, чувствую, что нужно возвращаться", - добавил кулинар.

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво показал пикантное фото с любимой.

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