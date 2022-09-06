Ирина Горовая выложила фото с ребенком, который уже опередил ее по росту.

У рэпера Потапа и Ирины Горовой, которые ранее были в браке, есть совместный сын. Мальчика зовут Андрей и сегодня он отмечает день рождения. Экс-жена Потапа опубликовала совместное фото с подросшим сыном. Поклонники удивлены тому, что он по росту уже обогнал свою родительницу. Снимок она подписала теплыми пожеланиями.

"Сынуля, мой взрослый и маленький одновременно. Люблю тебя невероятно.

Желаю быть свободным, счастливым и цельным. Обожай свою страну, маму, папу, сестру и всю семью. Горжусь тобой каждый день. Ты знаешь, я всегда рядом с тобой", - написала Ирина.

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В комментариях поклонники присоединились к пожеланиям звездной мамы.

"Такой большой уже помню его маленьким, когда ему было 8-9, как же быстро летит время", "Андрюху с Днем!!! И тебя, Ируся", - написали поклонники.

Напомним, ранее Горовая ответила на вопрос, забывают ли Потапа в Украине как продюсера и музыканта.

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