Эрика Герцег переехала в Венгрию.

Украинская певица и модель Эрика Герцег переехала в Венгрию - страну, которая в развязанной РФ войне поддерживает страну-агрессора.

Более того, с начала полномасштабного вторжения экс-"виагра" Эрика умалчивает о войне. Сейчас она и вовсе перебралась на свою малую родину, откуда родом ее отец. Кроме того, в Венгрии она стала тренером вокального шоу "Х-фактор".

Вероятно, девушка решила там строить карьеру, пока в Украине идет убийственная война.

Стоит отметить, что Венгрия - это страна, которая благоприятно настроена по отношению к России. Более того, венгерский премьер Виктор Орбан заявил о поддержке эмбарго на российскую нефть.

Напомним, ранее известная российская актриса Оксана Фандера вывесила на балконе флаг Украины.

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