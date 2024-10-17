У певца возникли осложнения после пневмонии.

Бывшего солиста российской группы "Отпетые мошенники" Гарика Богомазова, настоящее имя которого Игорь, госпитализировали. Сейчас артист находится в одной из больниц в столице страны-агрессора.

Как сообщают российские СМИ, у 49-летнего исполнителя ухудшилось состояние здоровья после пневмонии. Медики обнаружили у мужчины еще несколько болезней. У него диагностировали также подагру и артрит. Исполнителю песни "Люби меня, люби" резко стало плохо сегодня, 17 октября. Сам музыкант заявил, что это последствия пневмонии, которую он перенес недавно.

"Артист жаловался врачам на слабость и артериальное давление. Его проверили на гипертоническую болезнь. Во время обследования у Богомазова обнаружили еще и артрит, и подагру", - пишут пропагандистские Telegram-каналы.

Видео дня

Его жена Виктория сообщила, что сейчас состояние Богомазова стабильное. Он проведет несколько дней в больнице, а уже в воскресенье планирует вернуться к работе.

Что известно о Богомазове

Игорь Богомазов вместе с Сергеем Амораловым и Вячеславом Зинуровым (Том Хаос) основали группу "Отпетые мошенники" в 1996 году. Во время своего пребывания в группе Богомазов получил такие награды, как "Золотой граммофон", "Песня года" и другие. В 2011 году он покинул коллектив, а причиной этого, по словам Аморалова и Тома Хаоса, стали проблемы с алкоголем.

После этого возник конфликт между Сергеем и его бывшими коллегами. 7 марта 2022 года стало известно, что они подали на него в суд. Через три дня Том Хаос умер. Экс-солист группы совершил самоубийство.

К слову, Богомазов не высказывал четкой публичной позиции относительно войны России против Украины. Артист молча поддерживает путинский режим и вооруженную агрессию российских войск.

Напомним, ранее у известного российского актера обнаружили рак. Стало известно, почему Василия Ливанова, известного по главной роли в советском фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", не будут оперировать.

Вас также могут заинтересовать новости: