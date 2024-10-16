Пока его не будут оперировать.

Российский актер Василий Ливанов, известный своей главной ролью в советском фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", продолжает борьбу за здоровье. После перенесенного инсульта, согласно сообщениям российских СМИ, у актера было выявлено новое серьезное заболевание – рак. Однако врачи не могут удалить опухоль из-за высокой опасности хирургического вмешательства.

Опухоль была обнаружена во время процедуры МРТ, и находится она в области малого таза. В настоящее время заболевание не прогрессирует и не угрожает жизни актера.

Ливанову рекомендовано раз в год проходить обследование у онколога, чтобы контролировать состояние опухоли и избежать осложнений, как сообщили российские источники.

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Несмотря на проблемы со здоровьем, Ливанов активно поддерживает террористическое вторжение России в Украину, что вызывает много споров и неоднозначных реакций в обществе.

Что известно о Василии Ливанове

Василий Ливанов — советский и российский актер, сценарист и режиссер. Он стал знаменит благодаря роли Шерлока Холмса в культовом советском сериале "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Эта роль принесла ему широкую известность и международное признание. Ливанов также снялся в других известных фильмах, таких как "Мой ласковый и нежный зверь" и "Дон Кихот возвращается".

К сожалению, в последние годы имя Ливанова связано не только с его актерской карьерой, но и с его политической позицией. Он публично поддерживает политику российского правительства и агрессию против Украины, что вызвало критику как среди коллег, так и в международном сообществе.

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