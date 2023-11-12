Полицейская в декрете Евгения Эмеральд, более известная как Жанна д'Арк, еще недавно рассказала о том, что хочет лишить экс-мужа Евгения Стипанюка родительских прав. Как оказалось, девушка была настроена очень решительно.
Так, уже состоялось заседание комиссии службы по делам детей и семьи Дарницкой райгосадминистрации. На нем рассматривалось дело по установлению графика/возможности Евгения Стипанюка видеться с дочерью.
Как рассказала Эмеральд на своей странице в Instagram, она довольна результатом заседания, потому что комиссия запретила Стипанюку видется с их дочерью Афиной.
"Первая маленькая победа! Если же мы выиграем суд по предписанию запрета на приближение к полугодию, это автоматически запретит Стипанюку приближаться ко мне и ребенку", - рассказала Эмеральд.
Кроме того, она напомнила, что в отношении Стипанюка открыто два уголовных дела в связи с покушением на жизнь Евгении и ее охранника.
Евгения Эмеральд - последние новости
Ранее Евгения Эмеральд заявила, что ее пытались убить. Обвиняет она в этом своего экс-супруга Стипанюка. Более того, она сказала, что обнаружила в своей машине GPS-трекер, с помощью которого Стипанюк отслеживал все ее передвижения.
После этого Эмеральд в очередной раз обратилась к экс-нардепу Олегу Ляшко, чьим охранником и является Стипанюк. Она попросила его отреагировать на данную ситуацию. Однако Ляшко заявил, что у него в приоритете победа Украины, а все эти обвинения "нелепые, лживые и заказные".
Напомним, ранее Евгения Эмеральд в интервью УНИАН рассказала об абьюзивных отношениях с экс-супругом, военным Евгением Стипанюком, почему долго не решалась говорить об этом публично, что стало последней каплей, и что происходит в ее жизни после исповеди о домашнем насилии.