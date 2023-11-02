Он сказал, что у него в приоритете победа Украины.

Экс-нардеп Олег Ляшко отреагировал на слова снайперши Евгении Эмеральд о домашнем насилии со стороны экс-супруга Евгения Стипанюка, который является охранником политика.

На своей странице в Instagram он написал, что все эти обвинения "нелепые, лживые и заказные".

"На фронте я хорошо понял одно: жизнь слишком короткая. Поэтому не трачу свое время, чтобы комментировать или опровергать нелепые, лживые и заказные обвинения. Время расставит все по своим местам и каждому даст оценку. Нет ничего важнее победы Украины. Поэтому как солдат ВСУ делаю все для этого и вас призываю. Все остальное - мелочи, которые не стоят внимания", - написал Ляшко.

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На эти слова экс-нардепа отреагировала Евгения Эмеральд. В своем Telegram-канале она написала, что лично просила Ляшко отреагировать на поведение его охранника, однако ответа так и не получила.

"Олег Ляшко, как всегда, в своем репертуаре "честнейшего турбопатриота" и "защитника". Правда, когда я обращалась к нему, чтобы он повлиял на своего угрожавшего мне охранника Евгения Стипанюка, то ответа не получила... Кстати, до сих пор неизвестно, в каком подразделении служит Ляшко. Действительно ли служит и доехал ли до фронта? Он сам почему-то не торопится раскрывать детали. Наверное, какая-то очень секретная служба", - с иронией написала Эмеральд.

Напомним, Минобороны начало расследование против экс-мужа Эмеральд.

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