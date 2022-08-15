Среди гостей присутствовали Селена Гомес, Дрю Бэрримор, Пэрис Хилтон и Мадонна.

Бывший муж американской поп-звезды Бритни Спирс Джейсон Александр был осужден за вторжение при отягчающих обстоятельствах и нанесение побоев после того, как появился без приглашения на свадьбе певицы в июне.

40-летний Джейсон Александер заявил, что не оспаривал два пункта обвинения в правонарушениях в калифорнийском суде, пишет The Guardian.

Спирс вышла замуж за Сэма Асгари в своем доме в Таузенд-Оукс, Калифорния, 9 июня. Среди гостей свадьбы были Селена Гомес, Дрю Бэрримор, Пэрис Хилтон и Мадонна.

Александр, друг детства Спирс, с которым она была замужем менее трех дней в 2004 году, появился без приглашения в доме перед церемонией во время прямой трансляции в Instagram.

Он вошел в дом и подошел к запертой двери спальни Спирс, пока она внутри готовилась к свадьбе, согласно показаниям на предварительном слушании.

По словам прокуроров, Александр отказался покинуть помещение, когда ему было велено, избил охранника, пытавшегося вывести его, и повредил дверь.

После того, как он подал заявление о признании вины, судья издал новый охранный ордер, запрещающий ему приближаться к Спирс или охраннику ближе, чем на 100 ярдов.

Судья округа Вентура приговорил его к 64 дням, которые он уже отсидел в тюрьме. Прокуратура сняла обвинения в преследовании и мелком вандализме.

Адвокат Александра Сандра Бизиньяни не сразу ответила на электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее она заявила в суде, что нет никаких доказательств того, что он намеревался причинить вред Спирс.

Адвокат Спирс отказался от комментариев.

Напомним, сообщалось, что Спирс потеряла ребенка. Только в апреле она сообщила о том, что находится в положении, а уже 14 мая шокировала поклонников трагическим известием.

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