Он признался, что боится ехать на передовую.

Шоумен Антин Мухарский рассказал, почему не защищает Украину на фронте. По его словам, в начале большой войны он вступил в терроборону, однако вскоре понял, что лучше будет заниматься волонтерством.

На своей странице в Facebook он написал, что едва не убил сотрудника СБУ, когда тот ехал с побратимами брать российскую ДРГ. Антин перепутал его с оккупантом.

"Понял одно: на войне очень страшно. Поэтому волонтерю. Чего только не сделаешь, чтобы в окоп не лезть. Вместе с женой собрали на нужды ВСУ более 7 миллионов гривень. Воевать – сцу. Поэтому очень морально страдаю", – сказал Мухарский.

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Он добавил, что супруга поддерживает его и говорит, что каждый находится на своем месте.

"Знаю одно – п*здеть с диванов о разных фронтах научились все. Пойти же на единственный – способны настоящие герои", – добавил Мухарский.

Напомним, Антин Мухарский остается в Украине и поддерживает свой народ. А вот его экс-супруга Снежана Егорова вместе с детьми уехала в Турцию. Более того, она активно поддерживает преступный режим Кремля.

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