К счастью, сейчас с ним все хорошо.

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу вышел на связь с поклонниками и рассказал, что пережил хирургическое вмешательство. В Турции ему сделали операцию, однако с чем она была связана - неизвестно.

Он признался, что операция была незначительной, однако ему пришлось неделю лежать на реабилитации. Сейчас ему намного лучше.

"После недели реабилитации, небольшой операции, медитации, чистки души и тела…Я хочу сказать спасибо всем людям, которые написали мне хотя бы одно слово. Я даже хочу сказать спасибо тем, кто мне не написал, все могут быть заняты, это нормально. Я в порядке. Сильнее, чем когда-либо, никогда не сдаюсь", - написал Мурат в Instagram.

Видео дня

Он добавил, что уже готов вернуться в Украине, поэтому совсем скоро он уже будет в Киеве.

Напомним, ранее появились слухи о том, что Мурат Налчаджиоглу разводится с женой Лилией после 4 месяцев брака. Супруги поудаляли совместные фотографии из соцсетей, а Лилия даже отписалась от своего избранника. При этом пара никак не комментирует свои отношения.

Вас также могут заинтересовать новости: