Танцовщик озвучил свою позицию.

Известный хореограф и главный герой первого сезона шоу "Холостяк" Макс Чмерковский рассказал, что он думает о коллеге Владе Яме, который принял решение покинуть Украину во время полномасштабной войны. В интервью Славе Демину он объяснил свою позицию.

"Я считаю, что нет. Я не знаю, имею ли я право на это мнение. Я ведь не Дикусар, я не Салем. Если бы я имел это право, я бы сказал, что я не согласен с этим решением", - прокомментировал хореограф.

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Отметим, Влад Яма покинул Украину еще до того, как мужчинам официально запретили выезжать за границу.

Напомним, недавно жена Влада Ямы Лилиана ответила на критику комментаторов о том, что ее муж отсиживается за границей. Она подчеркнула, что это его выбор, он заботится о безопасности сына. Также женщина попросила уважать решение Влада Ямы.

Также УНИАН писал, что Влад Яма с женой планируют еще двоих детей.

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