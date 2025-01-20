Екатерина Тышкевич также показала совместные фото с именинником.

Украинская актриса и звезда сериала "Женский доктор" Екатерина Тышкевич трогательно поздравила своего мужа Валентина Томусяка.

Сегодня, 20 января, актер празднует свой день рождения. Ему исполнилось 42 года. По случаю праздника Екатерина решила публично обратиться к любимому в своем Instagram.

"С днем твоего рождения, моя любовь! Оставайся таким молодым красавчиком еще много-много лет. Генетика максимально на твоей стороне, и я даже немного завидую. Желаю, чтобы наше невероятное сплетение сердец продолжало вдохновлять всех вокруг и обязательно нас самих", - написала Тышкевич и показала совместные фото с именинником.

Видео дня

Позже актриса опубликовала и видео с празднования дня рождения любимого. Пара сидела в белых халатах за столом, однако решила не рассекречивать все подробности.

"А как именно и главное где мы празднуем - расскажу чуть позже", - подписала Тышкевич.

Напомним, ранее жена Александра Усика тронула фото с мужем и поздравила его с праздником. Екатерина поздравила его с 38-летием и в очередной раз призналась в любви.

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