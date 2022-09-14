Украинская певица впервые с начала полномасштабной войны выпустила песню.

Известная украинская певица Екатерина Бужинская впервые после 24 февраля выпустила песню и показала клип на нее. В видеоработе она использовала реальные кадры войны в Украине.

"Видео чрезвычайно точно изображает украинское сегодняшнее время благодаря использованным кадрам военной хроники, а эмоциональности ему придают трагические и радостные моменты из жизни реальных людей - военных и их семей. Среди них можно видеть членов моей семьи - папа и брат", - рассказала артистка, комментируя клип.

Свою новую работу Екатерина посвятила защитникам, которые сейчас воюют на передовой, спасая свою страну и своих соотечественников.

"Это песня-молитва "белого ангела-хранителя", которым является для защитника мама, жена, сестра, дочь, отец, дедушка и бабушка – каждый украинец, который ждет с поля боя своего воина и молится за него и нашу победу. Она о чрезвычайной вере в силу и крепость духа солдата, о том, что добро обязательно преодолевает зло, а любовь – смерть", - поделилась Бужинская.

Сама знаменитость после 24 февраля уехала с детьми в Болгарию, откуда поддерживала Родину на информационном и культурном фронте.

Напомним, Jerry Heil довела до слез клипом с мамой.

Вас также могут заинтересовать новости: