"Вытащили из-за руля": свидетель раскрыл шокирующие подробности ДТП с Ефремовым

Также свидетель рассказал о реакции Ефремова на авто, в которое он влетел.

Свидетель аварии по вине Михаила Ефремова рассказал, что актер не подошел к пострадавшему после ДТП.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что Роман Шрамко разговаривал с Ефремовым, давал ему закурить. И четко видел, как актера вытаскивают с водительского места.

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"Мы выбегали из автомобиля, я видел как человека вытащили из-за руля, это был Ефремов: маленький, худенький. Открыли дверь, ему помогли выйти из автомобиля", - рассказал Шрамко.

Также он рассказал о реакции Ефремова на авто, в которое он влетел.

"Нет, не подходил, он даже внимания на это не обратил, не взглянул ни разу. Он не попытался помочь и поучаствовать. Стоял, смотрел и жалел свой автомобиль", - добавил свидетель смертельной аварии.

8 июня на Смоленской площади в Москве машина Ефремова выехала на встречную полосу и столкнулась с фургоном, водитель которого умер в больнице. Установлено, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Под домашним арестом Ефремов находится с 9 июня, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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