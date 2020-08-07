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"Вытащили из-за руля": свидетель раскрыл шокирующие подробности ДТП с Ефремовым

13:28, 07 августа 2020
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В результате ДТП по вине Ефремова погиб мужчина / Скриншот

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что Роман Шрамко разговаривал с Ефремовым, давал ему закурить. И четко видел, как актера вытаскивают с водительского места.

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"Мы выбегали из автомобиля, я видел как человека вытащили из-за руля, это был Ефремов: маленький, худенький. Открыли дверь, ему помогли выйти из автомобиля", - рассказал Шрамко.

Также он рассказал о реакции Ефремова на авто, в которое он влетел.

"Нет, не подходил, он даже внимания на это не обратил, не взглянул ни разу. Он не попытался помочь и поучаствовать. Стоял, смотрел и жалел свой автомобиль",  - добавил свидетель смертельной аварии.

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Теги: #ДТП#Михаил Ефремов