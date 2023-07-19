Известный актер отметил, что мир должен ликвидировать ЧВК убийц и преступников.

Известный актер Джордж Клуни призвал бороться с террористами ЧВК "Вагнера". Артист описал зверства наемников Евгения Пригожина. Клуни призывает страны Запада создавать коалицию и уничтожать бизнес-империю "Вагнера".

Известно, что актер выступает против вооруженных конфликтов в Африке, а потому он стал одним из основателей проекта The Sentry, который борется со спонсорами террористов. В свой колонке для издания The Economist Клуни описал зверства "вагнеров".

"Стратегия "Вагнера" в ЦАР заключалась в том, чтобы "не оставлять следов", убивая очевидцев и убивая мирных жителей, включая женщин и детей... Следователи допросили солдат ЦАР и ополченцев из командной цепочки "Вагнера", которые сказали, что их обучали пыткам - отрезать руки и ноги, удалять ногти, душить и сжигать людей заживо", - рассказал Клуни.

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Актер добавил, что мир должен бороться с террористами. Он призывает уничтожить преступную группировку "Вагнера".

"Америка, Европейский союз и другие союзники должны сосредоточиться на том, чтобы привлечь "Вагнер" к финансовой и юридической ответственности. Они должны создать специальную коалицию, направленную на разрушение бизнес-империи группировки", - заявил Клуни.

В своей колонке актер единожды упомянул об Украине. Клуни отмечал, что санкции против "Вагнера", которые были введены на фоне полномасштабной войны в нашей стране, оставили РФ без доступа к мировым рынкам. Однако ЧВК все равно пытается показывать "влиятельность" страны-агрессора своими преступлениями в Африке.

Что Клуни говорит о войне в Украине

Актер поддерживает нашу страну и осуждает зверства оккупантов. Он говорил, что выступает против войны. Помимо этого, Клуни публично восхищался президентом Украины Владимиром Зеленским.

Известно, что жена актера - адвокат Амаль Клуни, поддерживает Украину. Она выступает против путинской агрессии и осуждает войну. Амаль Клуни выступала на одном из заседаний Совбеза ООН и говорила, что РФ устроила "бойню в центре Европы".

Помимо этого, жена голливудского актера вошла в состав экспертов, работающих над созданием легитимного международного механизма, который обеспечит компенсацию нанесенного Россией ущерба.

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