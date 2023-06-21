Актриса призвала людей помнить о беженцах.

Известная актриса Анджелина Джоли рассказала о беженцах и показала последствия полномасштабной войны, которую РФ развязала в Украине. Она призвала мир не забывать о тех, кто теряет свои дома и вынужден бежать от агрессии.

Трогательный пост Джоли сделала в честь Всемирного дня беженцев, который отмечался вчера, 20 июня. Актриса рассказала о странах, страдающих от воен. Среди них была и Украина.

Джоли показала девочку из Бучи. Этот населенный пункт пострадал от российской агрессии. Когда оккупанты были в Буче, они устроили настоящие зверства, убивали и насиловали людей, пытали и избивали взрослых и детей.

Видео дня

Также Джоли показала последствия подрыва Каховской ГЭС. В результате теракта, который устроили россияне, множество населенных пунктов Украины были затоплены. В частности, пострадало село Афанасьевка в Николаевской области.

"Беженцы - это люди, которые бежали от войны, насилия, конфликта или преследования и пересекли международную границу, чтобы найти безопасность в другой стране. Прежде всего, они пережили худшие и экстремальные ситуации на Земле. Они заслуживают нашего уважения. В этот день, пожалуйста, уделите минуту и подумайте, что более 100 миллионов людей являются перемещенными лицами. Десятки миллионов детей. Всем моим друзьям беженцам. Для меня большая честь знать вас", - написала Джоли.

Также она показала кадры из Сирии, Палестины и Афганистана. В комментариях пользователи поблагодарили актрису за то, что она поднимает важные темы и не забывает об Украине.

Как Джоли помогает Украине

Голливудская звезда поддерживает нашу страну и выступает против российской агрессии. Она приезжала во Львов, общалась с детьми, которым пришлось бежать от войны. Джоли часто говорит об Украине.

Недавно она обратилась к фанатам с просьбой. Джоли призвала помогать Украине и рассказала, как лучше это делать.

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