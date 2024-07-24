Одна из самых известных артисток мира с годами становится только лучше.

Знаменитая американская актриса Дженнифер Лопес сегодня, 24 июля, празднует день рождения. Звезде Голливуда исполнилось 55 лет. По случаю юбилея артистки УНИАН расскажет о ее отношениях и покажет, как изменилась исполнительница за последние 30 лет.

Как в молодом возрасте, так и сейчас, знаменитость продолжает удивлять поклонников своим внешним видом. Джей Ло непревзойденно выглядит и с годами она становилась только лучше.

В начале своей популярности в 1990-х 25-летняя голливудская актриса предстала перед поклонниками кудрявой брюнеткой. Она не злоупотребляла косметикой и демонстрировала естественную красоту. Ее ангельские черты лица, большие губы и карие глаза сразу позволили фанатам признать ее эталоном красоты.

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За последние 3 десятилетия, с момента первой славы до сегодня, мало что изменилось во внешности артистки. Звезда неоднократно рассказывала, что ее красота - это не результат генетики, или пластических операций, а постоянные тренировки, четкий режим дня, 7-часовой сон и диеты.

Своим примером Лопес доказала, что все эти методы ежегодно могут буквально творить чудеса с внешним видом. Исполнительница до сих пор, после 30 лет на сцене, придерживается своего интенсивного режима, играет, поет и выступает по всему миру. Она достигла вершин в своей карьере и продолжает и дальше оставаться у всех на слуху.

Личная жизнь Джей Ло

У певицы всегда было много ухажеров, среди которых известные актеры, спортсмены, артисты. Впервые Лопес вышла замуж в 28 лет. Ее избранником стал официант и модель Охани Ноа. Их брак распался после 11 месяцев отношений.

Через два года после развода Дженнифер закрутила роман с хореографом Крисом Джадда. В 2001 году пара обручилась, однако через год они разошлись. Как рассказывала звезда, именно она бросила мужа, потому что не могла найти общий язык с любимым.

Однако на самом деле артистка в то время уже познакомилась с любовью всей своей жизни - оскароносным актером Беном Аффлеком.

Бен и Джей закрутили роман в 2001 году. Мужчина сделал предложение любимой и они планировали свадьбу на 2003 год, но из-за недопонимания отменили ее.

В 2004 году знаменитость стала женой певца Марка Энтони. Этот брак Лопес продлился дольше всех - 7 лет. За это время у пары родились двойняшки: дочь и сын.

После 20-летнего перерыва Дженнифер воссоединилась с Аффлеком. Они тайно заключили брак в 2022 году.

Однако уже весной 2024 года распространились слухи, что звезды переживают кризис в браке. Более того, инсайдеры сообщали, что супруги развелись. Пока точно неизвестно, правда ли это, но пара давно не появлялась на публике вместе и они продают совместный особняк в Лос-Анджелесе.

Причиной вероятного разрыва актеров называли непростой характер Лопес и ее завышенные требования к любимому. Знаменитости не комментируют проблемы в отношениях.

Напомним, ранее мы писали, что Лопес хочет отсудить у Аффлека половину состояния после развода.

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