Энистон много лет страдала лунатизмом.

Американская актриса Дженнифер Энистон рассказала, что с 30 лет начала бояться прихода ночи. По словам актрисы, у нее была хроническая бессоница, а также она страдала лунатизмом.

Об этом сообщает People.

Энистон отметила, что каждую ночь она ложилась в кровать, но не могла уснуть. Она просто смотрела в потолок или считала в уме, сколько ей осталось поспать до подъема. И чем больше она об этом думала, тем меньше ей хотелось спать.

Также Дженнифер призналась, что могла ходить во сне: "Да, я делала это. Меня разбудила домашняя сигнализация, которую я запустила. И я не думаю, что со мной подобное происходит сейчас, – это было, когда я очень недосыпала".

Позже звезда обратилась за помощью к врачу, который выписал ей препараты от бессоницы. Также Энистон начала делать перед сном растяжку или занимается йогой.

Напомним, ранее Дженнифер Энистон обратилась к украинкам на фоне войны. Также она присоединилась к сбору средств для помощи украинским беженцам.

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