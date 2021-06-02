Недавно вышел спецвыпуск сериала "Друзья", что наделало шума в сети. Фанаты со всего мира публиковали восторженные комментарии об этом шоу.
Читайте также"Друзья" возвращаются, или предаться воспоминаниям: чем цепляет спецвыпуск культового сериалаА теперь Дженнифер Энистон показала фото из закулисных съемок спецэпизода. На опубликованном в Instagram кадре она предстает вместе с пятью другими "друзьями" - Джоуи (Мэтт Леблан), Россом (Дэвид Швиммер), Чендлером (Мэтью Перри), Моникой (Кортни Кокс) и Фиби (Лиза Кудроу).
На фото хорошо видно, как время изменило любимых актеров культового ситкома. Но все они улыбчивы и радуются воссоединению через целых 17 лет.
Снимок уже набрал почти 5 млн "лайков" и множество восторженных комментариев.
Сериал "Друзья"
"Друзья" - американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Проект признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен шести премий "Эмми" и премии "Золотой глобус". Премьера первой серии состоялась 22 сентября 1994 года.
С 1994 по 2004 год было снято 10 сезонов сериала — в общей сложности 236 эпизодов.
27 мая 2021 года вышел спецвыпуск сериала "Друзья: Воссоединение".
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