Украинская певица Джамала / фото 1+1

Украинская певица Джамала ранее рассказывала, что во время массированного ракетного обстрела Украины 10 октября пострадал ее семейный бизнес - кофейня мужа Бекира, расположенная в центре Киева. 

В интервью ЖВЛ победительница Евровидения-2016 рассказала подробнее о событиях того дня, а также о том, работает ли бизнес сейчас:

"Там действительно все разбито и оборудование пострадало, стекло. Но это такое. Там же начался день и бариста, которые пришли, вышли на перерыв или покурить. Это было начало рабочего дня… Главное, что все живы! Кто-то поранился, но они живы". 

Джамала добавила, что кофейня заработала уже на следующий день. Восстановить заведение помог персонал и благотворительный фонд, с которым они сотрудничают. 

Исполнительница подчеркнула, что сейчас этот бизнес не приносит особого дохода. Средства оттуда помогают лишь создавать рабочие места. 

Напомним, Джамала поразила мощной коллаборацией с рэпером и рассказала об их песне.

Вас также могут заинтересовать новости: