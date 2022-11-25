Украинская певица Джамала ранее рассказывала, что во время массированного ракетного обстрела Украины 10 октября пострадал ее семейный бизнес - кофейня мужа Бекира, расположенная в центре Киева.
В интервью ЖВЛ победительница Евровидения-2016 рассказала подробнее о событиях того дня, а также о том, работает ли бизнес сейчас:
"Там действительно все разбито и оборудование пострадало, стекло. Но это такое. Там же начался день и бариста, которые пришли, вышли на перерыв или покурить. Это было начало рабочего дня… Главное, что все живы! Кто-то поранился, но они живы".
Джамала добавила, что кофейня заработала уже на следующий день. Восстановить заведение помог персонал и благотворительный фонд, с которым они сотрудничают.
Исполнительница подчеркнула, что сейчас этот бизнес не приносит особого дохода. Средства оттуда помогают лишь создавать рабочие места.
Напомним, Джамала поразила мощной коллаборацией с рэпером и рассказала об их песне.