Звезда призналась, что кафе ее супруга уже работает. Во время обстрела 10 октября там едва не пострадали люди.

Украинская певица Джамала ранее рассказывала, что во время массированного ракетного обстрела Украины 10 октября пострадал ее семейный бизнес - кофейня мужа Бекира, расположенная в центре Киева.

В интервью ЖВЛ победительница Евровидения-2016 рассказала подробнее о событиях того дня, а также о том, работает ли бизнес сейчас:

"Там действительно все разбито и оборудование пострадало, стекло. Но это такое. Там же начался день и бариста, которые пришли, вышли на перерыв или покурить. Это было начало рабочего дня… Главное, что все живы! Кто-то поранился, но они живы".

Джамала добавила, что кофейня заработала уже на следующий день. Восстановить заведение помог персонал и благотворительный фонд, с которым они сотрудничают.

Исполнительница подчеркнула, что сейчас этот бизнес не приносит особого дохода. Средства оттуда помогают лишь создавать рабочие места.

Напомним, Джамала поразила мощной коллаборацией с рэпером и рассказала об их песне.

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