По ее словам, они могут побороться за первое место.

Украинская певица Джамала рассказала, кто может одержать победу в этом году на Евровидении. По ее словам, традиционно интересными будут выступления участников из Скандинавии, однако еще рано делать какие-либо прогнозы, ведь надо дождаться живых выступлений.

Однако, как считает Джамала, первое место может занять певица Loreen, потому что она сильная исполнительница с классной песней.

А вот насчет группы TVORCHI Джамала сказала, что это талантливый дуэт с современным и качественным звучанием. Поэтому, если группа одержит победу, то это точно будет не из-за войны в Украине.

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"Думаю, TVORCHI имеют все шансы побороться за первые места. Я не считаю, что вообще есть такое явление как победа на Евровидении "по политическим соображениям". Да, первое место на прошлогоднем конкурсе - это как большая работа Kalush Orchestra, так и стремление зрителей поддержать Украину. Впрочем, я вижу здесь не политику, а обычные человеческие эмоции и сострадание", - сказала певица в комментарии УНИАН.

Она добавила, что Евровидение - это в первую очередь о культурном обмене, о расширении собственных музыкальных горизонтов и платформе, которая дает тебе множество возможностей. Поэтому второе, третье, десятое место - ни в коем случае не трагедия.

"Напомню, что в XXI веке Украина выигрывала конкурс чаще всего, поэтому отобрать у нас титул "самой музыкальной" страны Европы не так легко. В любом случае мы болеем и поддерживаем ребят из TVORCHI и желаем им победы", - сказала Джамала.

Напомним, ранее Данилко прокомментировал выступление TVORCHI на Евровидении. По его словам, он не сторонник такой музыки.

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