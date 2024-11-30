Она раскрыла свои секреты, чтобы успевать все.

Украинская певица Джамала, которая в этом году родила третьего ребенка, рассказала, как удается им с мужем провести время вместе.

По словам артистки, ее жизнь с появлением третьего сына сильно изменилась. Она постоянно уделяет внимание детям и мало бывает наедине.

"Работа в одиночестве - это практически невозможно. Мне кажется, вообще с началом полномасштабного вторжения стало отсутствовать понятие личного пространства. Потому что ты не можешь выключиться, не можешь отлучиться, потому что ты должен 24/7 знать, где твои дети", - сказала артистка в интервью NV.

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Однако исполнительница добавила, что все же пытается находить время как на себя, так и на любимого мужа Бекира. В этом ей помогают такие лайфхаки:

"Побыть немного в одиночестве можно во время занятия спортом, или пересматривая фильм, или сериал. Иногда на выходных мы с мужем отдаем детей бабушке с дедушкой, младший может побыть с няней, и в это время, хоть и ненадолго, но удается побыть в одиночестве".

К слову, Джамала вместе с Бекиром Сулеймановым воспитывают троих сыновей: 5-летнего Эмира-Рахмана, 3-летнего Селима-Гирая и самого младшего Алима, которому недавно исполнилось 6 месяцев.

Напомним, ранее певица Джамала назвала своих фавориток на "Евровидении-2025".

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