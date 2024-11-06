Дети артистки заметно подросли.

Украинская певица Джамала, которая в мае этого года стала многодетной мамой, показала своих трех сыновей.

Артистка опубликовала семейный контент в Instagram. В частности, сначала ей на камеру позировали старшие сыновья 6-летний Эмир и 4-летний Селим.

Мальчики были похоже одеты: в белые кофточки и темные джинсы. Они обнимали друг друга и улыбались звездной маме.

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Сама Джамала решила не подписывать этот кадр, а лишь добавила смайлик в виде котика.

Затем певица опубликовала фото и самого младшего сына Алима, которому скоро будет полгода. Мальчик лежал на животе и рассматривал книжечку о животных.

"Юный читатель", - лаконично подписала исполнительница, однако не стала показывать его лицо подписчикам.

К слову, Джамала воспитывает троих сыновей с мужем Бекиром Сулеймановым. Пара вместе в браке уже 7 лет.

Напомним, недавно певица Джамала рассказала о трудностях, с которыми столкнулась с появлением третьего ребенка в семье. Она также поделилась своими секретами, как совмещать материнство и концертную деятельность.

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