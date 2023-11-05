Ребенок уже скоро должен родиться.

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо рассекретила, как они с мужем Платоном Тарнавским выбирали имя для малышки.

Знаменитость находится на последнем месяце беременности и вот-вот родит девочку. Саша и ее муж Платон Тарнавский уже выбрали доченьке имя.

По словам блогерши, у нее и любимого были разные варианты, как все же назвать девочку. В конце концов, имя выбрал именно Платон.

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"Имя для доченьки мы выбрали давно. У каждого из нас был свой единственный вариант имени, они были совершенно разными. Последнее слово было за Платоном, на этот раз. Я долго не колебалась, потому что имя замечательное и очень символичное", - уточнила блогерша.

Саша бо заверила, что они назовут девочку Верой. Также знаменитость поделилась, что очень волнуется перед первой встречей со своей малышкой.

"Вера! Волнуюсь перед нашей первой встречей", - эмоционально сказала Саша.

Немного о личной жизни Саши Бо

Блогерша состоит в браке с Платоном Тарнавским. О беременности женщины стало известно в мае 2023. также блогерша воспитывает двоих детей от бывшего мужа Александра Пустовита.

Добавим, что ранее Саша бо рассказывала, что имеет беременность с аномалией. Она очень беспокоилась, когда начала замечать, что результаты УЗИ не соответствуют нормам.

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