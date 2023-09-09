Украинская певица Камалия рассказала, что ее дочери-двойняшки, которые на днях праздновали 10-летие, уехали за границу. Их забрал избранник звезды-миллиардер Моххамад Захур, который заботится о них, когда они находятся в другой стране.
Певица показала трогательные мгновения прощания. Она признала, что ей было непросто отпускать девочек. Впрочем, Камалия искренне верит, что дочери вернутся в Украину уже очень скоро.
"Очень было больно расставаться! Провела своих детишек в Лондон. Надеюсь, что на следующих каникулах встречу их снова в Киеве", - написала звезда.
Камалия провела немного времени с девочками в поезде, а после этого провожала их уже с перрона. Она махала дочкам, которые смотрели на нее в окно.
Комментаторы поддержали Камалию и отметили, что ей точно не стоит грустить, ведь у нее есть возможность отправить детей в безопасное место, где они будут спокойно учиться. Также многих интересовало, почему певица не может ехать вместе с дочками. Пользователи пишут:
- "А почему вы их не сопровождаете? Просто я вас еще такой растерянной не видела!"
- "Так сложно расставаться, я вас понимаю, я тоже свою дочку отправила"
- "Чувствую вашу боль, Камалия".
Напомним, в первый юбилей дочерей Камалия осуществила их единственную мечту. Перед днем рождения девочки говорили, что хотят только этого. Поэтому певица не могла им отказать.