Девушка призналась, что испытала стресс на фоне поведения главного героя.

Самая яркая участница 12 сезона шоу "Холостяк" Саша Мудрая высказалась о неожиданном решении Алекса Топольского на церемонии роз в 7 эпизоде проекта.

Тогда Топольский попросил девушку проследовать за ним, однако не сказал, зачем. Она испугалась, что может покинуть проект после их тяжелого разговора о ее поведении на шоу и отношении к девушкам.

Однако Алекс отвел ее подальше от других участниц и неожиданно вручил ей красную розу, а затем поцеловал Мудрую.

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На своей странице в Instagram она написала, что в тот момент хотела отхлестать главного героя розой.

"Я действительно думала, что отхлестаю его той розой. Это что за стресс вообще? Но, конечно, мне понравился такой особенный жест. Может, это станет традицией?" - поделилась своими впечатлениями Мудрая.

Саша Мудрая - скандал на шоу "Холостяк"

Участницы шоу неоднократно обвиняли Мудрую в лицемерии и называли ее "язвой". Поэтому Алекс решил поговорить с девушкой и выяснить, почему о ней такого мнения окружающие.

Саша призналась, что все проблемы родом из детства. Она росла в строгой семье, поэтому ей всегда хотелось протестовать.

По ее словам, она понимает, что задевает девушек колкими комментариями, но только потому, что боится быть обиженной с их стороны: лучшая защита - нападение.

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