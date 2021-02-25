Певица опубликовала в Instagram новую фотографию.

Известная певица Дуа Липа опубликовала на своей страничке в социальной сети новый снимок.

Читайте такжеБейонсе в кожаном боди сверкнула аппетитными формами

На фото она позирует в длинном белом платье с голой спиной. Кроме того, платье оголяет руки и часть живота певицы. А также звезда предстала с модной стрижкой пикси. Пикантности фото добавило то, что Дуа скрестила руки на груди и слегка выгнулась.

"Королева", "Обворожительная", "Любим тебя", - пишут поклонники.

Кто такая Дуа Липа:

Дуа Липа - британская певица косовского происхождения, автор песен и модель

2 июня 2017 года состоялся релиз её одноимённого дебютного альбома

В феврале 2019 года на церемонии Grammy Awards, получила две награды: в категориях Лучший новый исполнитель и Лучшая танцевальная запись за сингл "Electricity"

Второй студийный альбом певицы "Future Nostalgia" был выпущен в марте 2020 года и получил признание критиков

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич