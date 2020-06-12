"Я знала что ты у****": дочь Ефремова накинулась на Малахова из-за обвинений в сексуальной ориентации

По мнению телеведущего Андрея Малахова, Ефремов мог иметь проблемы с алкоголем из-за сексуальной ориентации дочери.

Дочь российского актера Михаила Ефремова Анна-Мария нецензурно высказалась о телеведущем Андрее Малахове после выпуска программы "Прямой эфир", в которой обсуждалось ДТП с участием ее отца.

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В своем Twitter-аккаунте Анна-Мария ополчилась против Малахова, который предположил, что Ефремов мог иметь проблемы с алкоголем из-за сексуальной ориентации дочери.

Девушка отметила, что Малахов не имеет права обвинять ее в безответственном поведении родителей.

"Золотце мое, как ты смеешь обвинять меня, то, что я говорю, и то, кого я люблю, в безответственном поведении моих родителей? И прямо перед родственниками погибшего? Я знала, что ты у**ок. Но не думала, что ты у**ок в такой степени", – заявила Анна-Мария.

Напомним, 8 июня пьяный Михаил Ефремов за рулем джипа выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Водителя этого автомобиля Сергея Захарова госпитализировали, однако в больнице он умер.

Актеру предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек. Ему грозит до 12 лет колонии. Вину он признал и назвал произошедшее чудовищным.

9 июня Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа.

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