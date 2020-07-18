Адвокат раскрыл новые детали в деле Ефремова

Сообщается, что супруга Ефремова нуждается в помощи.

Не так давно появилась информация, что 56-летний Ефремов хочет сменить защитника. При этом адвокат Эльман Пашаев опровергает подобные домыслы и отмечает, что с подзащитным в последнее время у него сложились довольно теплые отношения.

Это и не удивительно, ведь Пашаев смог добиться меры пресечения для Ефремова в виде домашнего ареста.

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"Я его забрал домой одним днем, что они после этого хотят? Подобного в практике раньше не было, после аналогичного преступления - только под стражу. После этого вообще нормально отказываться?" - прокомментировал Пашаев, передает Вокруг ТВ.

Тем временем, пятая жена Ефремова - Софья Кругликова стала подрабатывать, несмотря на то, что ранее актер предлагал ей сидеть дома с детьми и не отвлекаться на посторонние дела.

"Соня уже доцент, преподает звукорежиссуру, звукозапись и другие смежные дисциплины в Институте современного искусства. Но, конечно, много подрабатывает. Записывает звезд на студии, берет как саунд-продюсер и режиссер коммерческие проекты. Теперь, видимо, подработок будет брать больше - детей кормить ведь надо", - прокомментировали знакомые изданию КП.

По этому высказыванию можно понять, что семья артиста приготовилась к худшему. Жена актера осознает, что может остаться одна. Сбережений особых у нее нет, поэтому расчитывать супруга может исключительно на себя и свои силы.

Напомним, что появилось новое видео смертельного ДТП с Ефремовым.

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