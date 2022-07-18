Надя спела на благотворительном футбольном матче.

Украинская певица Надя Дорофеева чувственно исполнила гимн Украины на благотворительном футбольном матче в Бельгии.

Надя вышла на стадион в белом костюме, а в руках держала украинский желто-синий флаг. Певица так распереживались, что едва сдерживала слезы.

В сети уже отреагировали на ее выступление. Поклонники певицы отметили, что она отлично держалась, несмотря на то, что в ее родной Украине сейчас идет полномасштабная война.

"Это было до мурашек. Надя, ты пела непревзойденно", "Надя, не помешает немного улыбки! Мрачность вам не подходит, хотя понимаю, что сложные времена", "Какая красивая", "Это было так чисто и душевно", "Все люди пели с тобой гимн с рукой на сердце", "Так эмоционально его еще никто не пел", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее Надя Дорофеева попала в языковой скандал. Ее раскритиковали за пиар российских песен во время войны в Украине.

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