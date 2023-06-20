Поклонники оставили массу негативных комментариев.

Украинская певица Надя Дорофеева, которая год назад рассталась с Дантесом и объявила об отношениях с ресторатором Михаилом Кацуриным, поздравила возлюбленного с днем рождения, но нарвалась на критику.

Надя показала кадры, сделанные в домашней обстановке с Мишей. На фото они целуются и обнимаются. Не все поклонники оценили такие откровения - многие обвинили артистку в том, что она слишком наиграно ведет себя с бойфрендом.

Реакция соцсетей

"А обязательно каждый раз выкладывать как вы сосетесь? Облизывать на камеру друг друга? Без этого любовь не настоящая?"

"Брр. Любовь - это все понятно, но реально бросить мужчину, а затем выставлять эти лизания… Ну как-то бесчеловечно. Подождала бы некоторое время. А то как будто вот посмотрите, омномном"

"А кроме лизаний нечем похвастаться?"

"Мужик молодец. Сбросил детей на Дашу, а сам ходит, облизывается, свободный"

Отношения Дорофеевой и Кацурина

Весной 2022 года стало известно, что Надя Дорофеева разводится с Вовой Дантесом. Артисты признались, что давно приняли решение о разрыве, однако долго не могли об этом сообщить - еще и полномасштабная война стала испытанием.

Практически сразу Надю застали в объятиях лучшего друга семьи. Как оказалось, они на тот момент уже были в отношениях.

Напомним, в прессе появилась информация, что Дорофеева и Кацурин сыграют свадьбу уже на днях.

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