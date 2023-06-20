Украинская певица Надя Дорофеева, которая год назад рассталась с Дантесом и объявила об отношениях с ресторатором Михаилом Кацуриным, поздравила возлюбленного с днем рождения, но нарвалась на критику.
Надя показала кадры, сделанные в домашней обстановке с Мишей. На фото они целуются и обнимаются. Не все поклонники оценили такие откровения - многие обвинили артистку в том, что она слишком наиграно ведет себя с бойфрендом.
Реакция соцсетей
- "А обязательно каждый раз выкладывать как вы сосетесь? Облизывать на камеру друг друга? Без этого любовь не настоящая?"
- "Брр. Любовь - это все понятно, но реально бросить мужчину, а затем выставлять эти лизания… Ну как-то бесчеловечно. Подождала бы некоторое время. А то как будто вот посмотрите, омномном"
- "А кроме лизаний нечем похвастаться?"
- "Мужик молодец. Сбросил детей на Дашу, а сам ходит, облизывается, свободный"
Отношения Дорофеевой и Кацурина
Весной 2022 года стало известно, что Надя Дорофеева разводится с Вовой Дантесом. Артисты признались, что давно приняли решение о разрыве, однако долго не могли об этом сообщить - еще и полномасштабная война стала испытанием.
Практически сразу Надю застали в объятиях лучшего друга семьи. Как оказалось, они на тот момент уже были в отношениях.
Напомним, в прессе появилась информация, что Дорофеева и Кацурин сыграют свадьбу уже на днях.