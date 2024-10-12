Девушка отказалась от гендер пати и узнала пол малыша дома вместе со своим мужем.

Дочь знаменитого американского рэпера Эминема 28-летняя Хейли Джейд Скотт, которая беременна первенцем, рассекретила пол будущего малыша. Девушка показала, как узнала, кто у нее родится совсем скоро.

Хейли вместе со своим избранником Эваном МакКлинтоком решили узнать пол ребенка во время подкаста в прямом эфире. Супруги отказались от шумных вечеринок и особый момент разделили только вдвоем.

Во время трансляции девушка достала праздничный воздушный шарик и вместе с мужем лопнула его. Из него посыпалось конфетти голубого цвета, которое свидетельствует, что у пары родится сын. Момент, когда пара узнала пол малыша, обнародовали на Instagram-странице Entertainment Tonight.

"Это мальчик!" - воскликнула Хейли.

На видео заметно, что МакКлинток, в отличие от Скотт, безэмоционально отреагировал на новость о поле первенца. Будущая мамочка мальчика поделилась, что ее любимый был очень взволнован, когда узнал, что совсем скоро у него родится сын и станет его "маленьким другом", поэтому его реакция была именно такой.

Отметим, что Хейли находится в отношениях с мужем с 2016 года. МакКлинток сделал девушке предложение в 2023 году, а через год они сыграли свадьбу. Празднование прошло в поместье в штате Мичиган, США. Среди приглашенных были самые родные люди пары.

Девушка родилась в отношениях Эминема и Ким Скотт, когда они жили в Детройте. Хейли училась в Мичиганском государственном университете. Она получила образование психолога.

Напомним, ранее Эминем довел до слез новым клипом на песню "Temporary", который посвятил дочери. В видео рэпер показал трогательные кадры с девушкой: от ее детства до взросления.

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